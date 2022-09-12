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Происшествия12 сентября 2022 4:18

В Красноярске полицейские задержали закладчика с 15,5 граммами героина в сумке

Мужчина к тому моменту разложил 20 закладок в парке и планировал спрятать еще 30
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Красноярске сотрудники полиции задержали 28-летнего наркодилера, у которого в сумке было 15,5 граммов героина. Как сообщили в полиции, мужчина уже успел «плодотворно» поработать: он разложил 20 пакетиков с закладками и собирался спрятать еще 30.

Все произошло в Кировском районе. Сотрудники полиции заметили, что один из прогуливающихся ведет себя странно – все время оглядывался, нервничал и что-то прятал в траве, а затем это фотографировал.

Полицейские подошли к мужчине и спросили, есть ли у него запрещенные вещества с собой. Видимо нервы наркодилера были на пределе, что он тут же во всем сознался.

В отношении закладчика было заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.