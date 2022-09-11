Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 10:45

212 избирательных участков работают в Красноярском крае в единый день голосования 11 сентября

В регионе зарегистрированы свыше двух миллионов избирателей
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
212 избирательных участков работают в Красноярском крае в единый день голосования 11 сентября

212 избирательных участков работают в Красноярском крае в единый день голосования 11 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноярском крае подходит к концу единый день голосования. 11 сентября в регионе работают 212 избирательных участков. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

В регионе идут выборы представителей органов местного самоуправления. Так, например, определяется, кто займет депутатские кресла в Минусинском, Назаровском и Норильском горсоветах.

В муниципальных образованиях, где сейчас проводятся выборы, зарегистрировано 271 936 человек. Всего в Красноярском крае зарегистрированы свыше двух миллионов избирателей.