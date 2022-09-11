212 избирательных участков работают в Красноярском крае в единый день голосования 11 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноярском крае подходит к концу единый день голосования. 11 сентября в регионе работают 212 избирательных участков. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

В регионе идут выборы представителей органов местного самоуправления. Так, например, определяется, кто займет депутатские кресла в Минусинском, Назаровском и Норильском горсоветах.

В муниципальных образованиях, где сейчас проводятся выборы, зарегистрировано 271 936 человек. Всего в Красноярском крае зарегистрированы свыше двух миллионов избирателей.