24-летняя девушка погибла в ДТП на Коммунальном мосту в Красноярске. Фото: стоп-кадр видео

Смертельное ДТП произошло на Коммунальном мосту в Красноярске. 10 сентября около 23:00 Kia Picanto на полном ходу влетела в Toyota Mark II. Об этом сообщили в ГИБДД.

Как стало известно, 24-летняя девушка за рулем Kia выехала на встречку. Там она столкнулась с Toyota, которой управляла 31-летняя красноярка. Удар был такой силы, что виновница аварии погибла на месте. Вторая девушка-водитель была госпитализирована.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.