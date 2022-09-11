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Спорт11 сентября 2022 6:07

76-летняя жительница Ачинска выиграла забег на Курильских островах

Валентина Вожжова преодолела полстраны и одержала победу в состязании
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
76-летняя жительница Ачинска выиграла забег на Курильских островах. Фото: администрация Северо-Курильска

76-летняя жительница Ачинска выиграла забег на Курильских островах. Фото: администрация Северо-Курильска

76-летняя жительница Ачинска Валентина Вожжова стала победительницей забега на Курилах. Женщина прилетела в гости к дочери и решила пробежать приличную для своего возрасту дистанцию в два километра. Об этом сообщили в мэрии Северо-Курильска.

— Прошел очередной этап общегородской Спартакиады – команды состязались в эстафетном беге, а также в личном первенстве. Но главным героем дня безусловно стала Валентина Георгиевна Вожжова, в возрасте 76 лет преодолевшая дистанцию в два километра, — рассказали в администрации Северо-Курильска.

Пенсионерка и не предполагала, что поездка на Парамушир к дочери может оказаться столь насыщенной и осталась очень довольна собой, взойдя на пьедестал. Кстати, дочка тоже приняла участие в состязании.