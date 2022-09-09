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Происшествия9 сентября 2022 10:35

В Красноярском крае отец в пьяном угаре специально покалечил 6-летнего сына

Мужчина не поделил с бывшей женой алкоголь, а потом сломал ребенку правое плечо, швырнув его на пол
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: СК

Фото: СК

В Дзержинском районе Красноярского края 32-летний мужчина покалечил собственного 6-летнего сына в пьяном угаре. Как сообщили в пресс-службе СК, отец не поделил с бывшей женой алкоголь, разгорелся скандал и мальчишка попал под «горячую руку».

Все произошло 25 июня. Мужчина выпивал с бывшей женой, в какой-то момент они не поделили алкоголь. Разразился скандал. 6-летний мальчишка пытался словесно успокоить отца. Мужчина схватил его, поднял на руках на уровень своей головы и швырнул его на пол. Ребенок упал, ударился об деревянный пол и сломал себе плечо.

На сегодняшний день здоровье ребенка в норме.

В отношении отца было заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». В ближайшее время материалы расследования рассмотрит суд.