Мужчина пытался контрабандой провезти наркотики из Испании через красноярскую таможню

Фото: красноярская таможня

Житель Канска попытался провезти наркотики через красноярскую таможню. Он привез флаконы с жидкостью для вейпов, в которых спрятал вещества, из Испании, а когда правоохранители задержали его и наведались к контрабандисту домой, то обнаружили там лабораторию с кустами марихуаны.

Свою деятельность наркоделец вел с размахом: у него нашли банки с двумя килограммами марихуаны, 16 кустов конопли, а также 1,7 миллиона рублей и инструменты для культивации растений. Лабораторию мужчина обустроил по последнему слову техники – со средствами интенсивного освещения и материалами для регулирования кислотности жидкости.

Криминалисты отметили, что найденного хватило бы на изготовление 5 тысяч доз наркотиков. Сейчас на мужчину завели сразу два уголовных дела, ему светит до 20 лет тюрьмы.