В Красноярском крае и Хакасии открывается «Губернский клуб любителей домашних животных»

Приглашаем всех в "Губернский клуб любителей домашних животных"! Вместе интересно! Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже началось! Вместе с вами мы создадим большую и интересную историю о том, как разнообразен животный мир наших домов и квартир, насколько сильно сибиряки любят своих питомцев, ставших друзьями и членами семьи.

Принять участие можно прямо сейчас, для этого достаточно перейти на страницу конкурса и отправить фото и небольшую историю.

Победителями конкурса станут шесть участников, чьи фото наберут наибольшее количество голосов во время интернет-голосования посетителей сайта krsk.kp.ru, они получат дипломы, подарки и сувениры от «Комсомолки» и генерального партнера фотоконкурса компании «Губернские аптеки».

Еще двух победителей выберет организатор конкурса в номинациях «Ретро-фото» и «Растем вместе».

Еще одно событие «Губернского клуба любителей домашних животных» начинается в октябре, это Дни открытых дверей, которые пройдут в семи города Красноярского края и в столице Хакасии. И первым городом станет Енисейск, первая столица Енисейской губернии, которой исполняется 200 лет!

Изучаем расписание:

Енисейск – суббота, 8 октября

Лесосибирск – воскресенье, 9 октября

Иланск – суббота, 22 октября

Канск – воскресенье, 23 октября

Ужур – суббота, 12 ноября

Назарово – воскресенье, 13 ноября

Минусинск – суббота, 26 ноября

Абакан – воскресенье, 27 ноября.

Только в этот день участники праздника смогут заработать необычные «деньги», "песики", и в специальном магазине обменять их на красивые и полезные товары для себя и своих питомцев! Как можно заработать? Первые 10 "песиков" вы получите в подарок в ветеринарной «Губернской аптеке» своего города накануне праздника, а во время праздника мы приглашаем фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях, показывать таланты своего питомца и получать за это «купюры» разного достоинства. Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат абсолютно все наши гости!

Ждем вас на открытии «Губернского клуба любителей домашних животных», где вас ждут позитивные эмоции, новые знания и знакомства! Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек» vk.com/vetaptekakrsk