Красноярцы жалуются на невозможность расторгнуть договор с интернет-провайдером Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске десятки горожан жалуются на невозможность расторгнуть договор с интернет-провайдером. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Красноярцы жалуются, что провайдеры уклоняются от расторжения договора, из-за чего за уже ненужную услугу часто приходится переплачивать. Операторы предлагают перенести интернет на новый адрес, если человек переезжает, перезаключить договор, словом – что угодно, но не отказ от их услуг. Это приводит к затягиванию процедуры расторжения договора.

Дмитрий Горяев рассказал, как расторгнуть договор с интернет-провайдером в Красноярске:

- потребитель может разорвать договор в любой момент, если услуга оплачена;

- для расторжения договора необходимо уведомить оператора любым способом, предусмотренным в договоре;

- если разрыв договора по инициативе клиента не предусмотрен, нужно направить на юридический адрес оператора письмо с отказом с уведомлением о вручении;

- при переезде клиент обязан в срок не больше 60 дней уведомить оператора о прекращении своих прав владения жилищем или пользованием;

- договор прекращает свое действие в момент, когда оператор получает соответствующее уведомление, либо с момента прекращения прав владения жильем у абонента;

- при отказе в разрыве договора со стороны оператора, ему грозит штраф.