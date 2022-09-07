В Хакасии раскрыли убийство мужчины на детской площадке

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Хакасии следователи раскрыли убийство, произошедшее в селе Бея. Там еще 27 августа обнаружили труп мужчины на детской площадке. На теле 46-летней жертвы виднелись следы насильственной смерти.

После обнаружения трупа в СК завели дело об убийстве, а поисками убийцы занялись криминалисты МВД. Спустя несколько дней был задержан главный подозреваемый – 37-летний житель Бейского района.

Следователи считают, что незадолго до убийства мужчины вместе распивали спиртное на игровой площадке. Однако в ходе возлияний младший мужчина обвинил старшего товарища в краже скота. Собутыльники поссорились, и обвинитель избил товарища, который, по его мнению, украл скот.

Избиения ему показалось мало, и после нескольких ударов ногами по лицу сельчанин оторвал прут от дерева, которым задушил жертву. После этого подозреваемый пытался скрыться, но уже в сентябре был задержан и помещен под стражу. На допросе он сознался в преступлении.