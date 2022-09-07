Житель Красноярского края «заминировал» дом, находясь в отделении полиции Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае задержали мужчину, который «заминировал» дома, пока ждал своей очереди в отделении полиции. Об этом сообщает региональная прокуратура.

18 и 20 августа в регионе произошло два ложных минирования домов – в Козульском районе и Красноярске. Информация не подтвердилась, и телефонных минеров начали искать. Вскоре оба были задержаны. Выяснилось, что оба в моменты звонка были пьяны.

Один из звонивших звонил с сообщением о минировании дома, находясь в отделении полиции. Мужчина собирался написать о совершенной в его отношении кражи денег. Сидя в коридоре и дожидаясь очереди, он со своего смартфона позвонил в оперслужбу.

Теперь обоим телефонным террористам грозит срок – до 3 лет лишения свободы. Кроме того, с подозреваемых собираются взыскать понесенные на проверку затраты.