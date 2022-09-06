В ходе спецоперации на Украине погиб сотрудник МЧС из Красноярского края

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В ходе спецоперации на Украине погиб 29-летний сотрудник МЧС из Красноярского края. О его смерти сообщили родственники.
Алексей Богомягков работал в МЧС водолазом-спасателем. Закончил Красногорьевскую школу, а после выпускного ушел служить в армию.
Военный погиб 18 июля в Донецке. Друзья и родные отзываются о нем, как о сильном и храбром парне, с которым было здорово работать и общаться.
- Будем помнить его как сильного человека. Он храбро и самоотверженно защищал Родину!, - говорят об Алексее знакомые.