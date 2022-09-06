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Общество6 сентября 2022 7:08

В ходе спецоперации на Украине погиб сотрудник МЧС из Красноярского края

Алексею Богомягкову было 29 лет
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В ходе спецоперации на Украине погиб 29-летний сотрудник МЧС из Красноярского края. О его смерти сообщили родственники.

Алексей Богомягков работал в МЧС водолазом-спасателем. Закончил Красногорьевскую школу, а после выпускного ушел служить в армию.

Военный погиб 18 июля в Донецке. Друзья и родные отзываются о нем, как о сильном и храбром парне, с которым было здорово работать и общаться.

- Будем помнить его как сильного человека. Он храбро и самоотверженно защищал Родину!, - говорят об Алексее знакомые.