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Общество6 сентября 2022 2:23

В Красноярске отопительный сезон планируют начать после 10 сентября

Сейчас среднесуточная температура воздуха превышает +8 градусов тепла
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отопление в домах и организациях планируют включить после 10 сентября. Как пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства, сейчас среднесуточная температура воздуха держится выше отметки +8 градусов, и по прогнозу синоптиков такая погода будет стоять до 10 сентября. После, если в течение 5 дней подряд температура будет ниже, то отопление появится массово во всех зданиях города.

Отметим, что на сегодняшний день уже в несколько больниц, школ и детских садов Красноярска подано тепло. Это было сделано по заявкам, которые составили руководители учреждений. Жители домов также могут провести собрание, решить включить отопление раньше и попросить УК подать заявку на включения отопления.