Пожалевшую денег на жилье детям-сиротам мэрию Железногорска оштрафовал суд

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Железногорский городской суд назначил штраф администрации Железногорска: чиновники в установленные сроки не предоставили положенное жилье детям-сиротам.

История началась еще в 2020 году. Суд постановил, что власти города должны предоставить жилье четырем детям-сиротам согласно закону «О защите прав ребенка». На исполнение постановления чиновникам дали год, но за это время никто сиротам жилье так и не дал.

Власти отреагировали только в мае этого года, когда мэрию признали виновной в административном правонарушении. Чиновникам назначили штраф – 30 тысяч рублей за неисполнение каждого из четырех судебных актов. Тогда администрация… обратилась в суд с жалобой на штраф.

Власти города заявили, что у них якобы не было финансирования для покупки жилья четырем сиротам. Однако суд установил, что все возможности исполнить требования суда у администрации имелись. Поэтому приговор остался без изменений.