В Красноярске суда ожидает мужчина, хранивший наркотики в отвороте шапке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суда ожидает 31-летний мужчина, который хранил наркотики в отвороте шапки. Как сообщили в МВД, житель города при личном досмотре достал из головного убора 0,286 граммов порошкообразного вещества.

В дежурную часть полиции обратилась красноярка, которая сообщила, что один из её знакомых торгует наркотиками. Мужчину оперативно задержали, досмотрели, нашли запрещенные вещества в шапке и в квартире – там был тот же наркотик, но весом 0,375 граммов.

Экспертиза показала, что вещество было синтетическим. Мужчина пояснил, что собирался продавать наркотики, но часть оставил для личного пользования. А купил их он в интернете.

Было заведено уголовное дело по статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». В ходе следствия выяснилось, что мужчина был ранее судим из-за неуплаченных алиментов, а в феврале 2022 года он пытался с чужой дачи украсть металлический контейнер. Но завершить начатое не дал ему сосед владельца дачи, откуда он пытался вывезти бокс. Было заведено еще одно уголовное дело по статье «покушение на кражу».

Теперь за все свои деяния мужчине предстоит ответить в суде.