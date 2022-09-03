В Красноярском крае ночью горело деревообрабатывающее предприятие

Фото: МЧС Красноярского края

В Красноярском крае минувшей ночью произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии в Канском районе. По данным МЧС, загорелось одно из зданий на территории поселка Карьерный. Пожарные подоспели вовремя, однако возгорание оказалось крупным, и тушить его пришлось до утра.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в два часа ночи. К приезду пожарных горели 700 квадратных метров здания, и через два часа огонь локализовали на той же площади, а сотрудники отрезали пожар от соседних зданий.

Тушение продолжалось до половины десятого утра. Всего на вызов выезжали 25 человек и 7 единиц техники. По данным МЧС, в пожаре нет пострадавших, а причина возгорания пока неизвестна.