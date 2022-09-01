Старый уродливый барак в Минусинске снесли ради стройки визит-центра

Фото: мэрия Минусинска

В Минусинске снесли заброшенное здание пассажирского автопредприятия в центре города. Оно находится в границах улиц Мартьянова-Гоголя-Комсомольской-Ленина. Сегодня на объект вышла тяжелая техника, которая превратила барак в груду щебня.

В мэрии отметили, что здание было проблемным. На территории бывшего ПАТП скапливался мусор, несколько раз постройка горела. Снести его было решено, когда здание признали аварийным.

На его месте власти планируют построить визитный центр. Для гостей города откроют комнату матери и ребенка, камеру хранения вещей, общепит и магазинчики с сувенирами. Также в центре будут продавать экскурсионные туры и организуют велопрокат.