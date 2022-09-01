В кандидаты на пост мэра Красноярска зарегистрировался постоянный участник выборов Александр Потылицын

В кандидаты на пост мэра Красноярска зарегистрировались еще два человека Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября появилось на пост главы Красноярска выдвинулся постоянный участник различных выборов. Об этом сообщается на сайте Горсовета.

Так, еще одним претендентом стал 71-летний Александр Потылицын. Он неоднократно он баллотировался в краевые депутаты, губернатором и мэром.

Вторым претендентом стал Егор Бочаров. Информации о нем мало, но из открытых источников известно, что человек с таким именем руководит юридическим агентством.