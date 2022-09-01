В Красноярске из реабилитационного центра сбежал 12-летний мальчик Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из реабилитационного центра «Росток» сбежал 12-летний Артем М., он ушел в ночь перед 1 сентября. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Артем вышел из центра на Партизана Железняка, 4Г в 04:50 часов 1 сентября. На вид ему 12 лет, рост около 150 см, брюнет. Несмотря на холод, ушел он в красных шортах, черной футболке и белых кроссовках. Подробности здесь.

Всем, у кого есть информация о местонахождении мальчика, просят обратиться в дежурную часть по номеру 8 (391) 220-14-06, ЕДДС – 112 и волонтерам - 8-950-99-66-066.