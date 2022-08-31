В Красноярске водитель на тонированном BMW проехал по встречке и будет наказан

Фото: ГИБДД

В Красноярске сотрудники ГИБДД накажут автолюбителя на тонированной BMW, проехавшего на высокой скорости по встречке. Как сообщают в ведомстве, действия водителя попали на камеру видеорегистратора, запись с которого была оперативно обнаружена в соцсетях госавтоинспекторами.

На ролике видно, что по улице Дубровинского, когда поток автомобилей остановился на светофоре, а в этот момент на высокой скорости по встречке мчится тонированный BMW. Водителем оказался 27-летний мужчина.

- Дорожные полицейские провели замеры светопропускаемости боковых стекол внедорожника, показания прибора составили 3,6%. Согласно действующему законодательству допустимая светопропускаемость стекол должна составлять не менее 70%, - пояснили в ГИБДД.

В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям «выезд на встречную полосу» и «тонировка». За совершенное мужчине грозит лишение прав на срок до полугода либо штрафы на сумму более 5000 рублей.