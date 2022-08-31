В Назаровском районе 35-летний мужчина во время скандала избил двоих подростков

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назаровском районе в деревне Чердынь 35-летний местный житель во время конфликта с подростками избил двоих мальчишек. Как рассказали в полицию, с заявлением в дежурную часть обратилась мама одного из школьников.

Со слов родительницы, во время скандала мужчина угрожал прострелить коленки детям, а затем закопать их в роще. Ребята испугались и ночевали в лесу, возвращаться домой не стали, потому что боялись, что мужчина застрелит их семьи.

Из-за чего произошел конфликт – пока неизвестно. Был ли мужчина в адекватном состоянии или находился под действием алкоголя, пока непонятно. В этом во всем сейчас предстоит разобраться полиции. Как сообщили в пресс-службе, мужчина задержан, его опросили. Сейчас проводится проверка.