В Красноярском крае волчья стая окружила тракториста Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях в селе Новая Сыда Краснотуранского района была замечена стая волков. Об этом местные жители рассказали журналистам «Взгляд Инфо».

Тревожное видео снял тракторист. Он работал в поле, когда постепенно к нему вышла волчья стая. По словам тракториста, вокруг находилось шесть особей, по крайне мере столько он увидел. Агрессии они не проявляли, лишь с интересом наблюдая за движением огромной машины.

Но местные жители серьезно обеспокоены. Вероятно, волков к людям вывел голод, поэтому лесные хищники могут быть агрессивными. Непосредственно в село звери зайти не решаются, но люди боятся, что с наступлением холодов, настрой стаи изменится.