Сотрудники природного парка «Ергаки» с волонтерами высадили 1000 молодых саженцев кедра на бывших туристических стоянках

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сотрудники природного парка «Ергаки» совместно с волонтерами проекта «Чистый парк» высадили 1000 саженцев молодого кедра на территории бывших туристических стоянок. Как рассказали в правительстве, теперь посадки огорожены, там нельзя ставить палатки, а также запрещен проход.

Кедры появились по берегам озера Каровое и вдоль ручья Нижняя Буйба, вытекающего из него. Бывшие стоянки расположены на высоте 1630 метров над уровнем моря на границе лесной зоны, их территория трудно поддаётся восстановлению. Специалисты отмечают, осенью посадки лучше приживаются – за оставшиеся до зимы месяцы молодые кедры успеют адаптироваться к новым условиям.