В Тыве вынесли приговор «бизнесмену», который принуждал женщин заниматься проституцией

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В Тыве закончился суд над местным жителем, который насильно склонял женщин к занятию проституцией. 28-летний житель Кызыла проходил обвиняемым сразу по двум статьям УК. Итог – 3 года общего режима, сообщила местная прокуратура.

Свой подпольный «бизнес» мужчина с двумя подельниками организовал в 2020 году. Несколько месяцев он поставлял «девочек» клиентам, иногда заманивая молодых россиянок обещаниями больших денег, а иногда не стесняясь прибегать к насилию и угрозам.

Мягкость приговора, вероятно, связана с досудебным соглашением, которое следствие заключило с абьюзером. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство. А вот по делам двоих его подельников суд пока еще не вынес приговоры.