В Тыве произошло землетрясение магнитудой 3,2

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В Тыве минувшим днем произошло землетрясение магнитудой 3,2. Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает, что эпицентр толчков находился в 300 километрах от Кызыла. Толчки были зафиксированы в 08:13 по московскому времени.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 25 километрах северо-восточнее села Кызыл-Хая – совсем недалеко от границы с Монголией. Примечательно, что это уже не первое землетрясение на неделе – накануне примерно в том же районе произошли толчки магнитудой 4,8.

В Красноярском крае последствия землетрясений, судя по всему, остались незамеченными. По данным российского МЧС, толчки ощущались только в восьми регионах самой Тывы.