В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1020 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

30 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1020 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 384 937 случай заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 530 человек. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 363 371 пациент.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 945 человек. Госпитализировано 174 человек.