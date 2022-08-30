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Здоровье30 августа 2022 8:24

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1020 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 30 августа 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1020 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 1020 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 1020 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 384 937 случай заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 530 человек. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 363 371 пациент.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 945 человек. Госпитализировано 174 человек.