Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 августа 2022 14:50

В Красноярском крае в ДТП погибла 13-летняя девочка, и пострадали восемь человек

Полицейские выясняют обстоятельства
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

27 августа на 48 километре трассы «Канск-Абан-Богучаны» произошло ДТП между легковушкой и микроавтобусом. Как сообщает МВД по Красноярскому краю, в аварии погибла 13-летняя девочка.

45-летний пассажир микроавтобуса «Хендай» ехал из Богучан в Красноярск. На мокрой дороге автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Приорой».

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В итоге пять из восьми пассажиров микроавтобуса получили травмы, среди них дети 17 и 10 лет. Кроме того, на месте погибла 13-летняя пассажирка иномарки. В «Приоре» пострадали 22-летний водитель и два пассажира.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства. Проверяется наличие у водителя микроавтобуса разрешения на перевозку пассажиров.