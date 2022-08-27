В Красноярском крае в ДТП погибла 13-летняя девочка, и пострадали восемь человек

Фото: МВД по Красноярскому краю

27 августа на 48 километре трассы «Канск-Абан-Богучаны» произошло ДТП между легковушкой и микроавтобусом. Как сообщает МВД по Красноярскому краю, в аварии погибла 13-летняя девочка.

45-летний пассажир микроавтобуса «Хендай» ехал из Богучан в Красноярск. На мокрой дороге автомобиль занесло, и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Приорой».

Фото: МВД по Красноярскому краю

В итоге пять из восьми пассажиров микроавтобуса получили травмы, среди них дети 17 и 10 лет. Кроме того, на месте погибла 13-летняя пассажирка иномарки. В «Приоре» пострадали 22-летний водитель и два пассажира.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства. Проверяется наличие у водителя микроавтобуса разрешения на перевозку пассажиров.