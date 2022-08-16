Туннелепроходчики для строительства метро прибудут в Красноярск в ноябре

Фото: правительство Красноярского края

Тоннелепроходческие комплексы для прокладки метро прибудут в Красноярск в ноябре, сообщили в краевом правительстве. Сроки были озвучены на первом заседании штаба по строительству красноярского метрополитена. Планируется, что все основные подготовительные работы перед началом строительства завершатся к концу этого года.

«На сегодняшний день у нас есть все решения - от главы государства до заказчика, подтверждены все финансовые ресурсы, заключены контракты. Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию будем следить за сроками производства работ на каждом этапе», - отметил замгубернатора края Сергей Еремин.

На повестке дня стояли вопросы об утверждении трассы будущей подземно-наземной линии, разработка документации по планировке территории, а также план организации дорожного движения. Еремин заявил о необходимости запустить часть процессов параллельно, чтобы сократить сроки подготовки, при этом, при составлении плана, проектировщики должны будут максимально сохранить зеленые насаждения города.