В Абакане ядовитая змея покусала пенсионерку

Фото: NotaBene

В Абакане женщина стала жертвой нападения змеи, пишет NotaBene. ЧП произошло в субботу во дворе дома на Советской, 46. Змея укусила женщину в ногу, когда та вышла погулять с собакой.

Сообщается, что женщина попала в больницу. У нее диагностировали отек, место укуса сильно опухло, а нога посинела.

Что касается змеи, то она после нападения уползла под крыльцо подъезда. Это, предположительно, была гадюка-щитомордник. Ее до сих пор не отловили, хотя в поисках участвовал местный ЖЭК, МЧС и сотрудники Минприроды. Вдобавок, вскрылась другая проблема – на весь Абакан нет ни одного квалифицированного серпентолога, который мог бы выловить змею.