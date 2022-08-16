Из красноярской гимназии №13 массово увольняются учителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Родители жалуются на массовый уход учителей из красноярской гимназии №13 в Академгородке. Об этом сообщает «7 канал».

Заявление об увольнении написали более 26 учителей, 19 ушли в прошлом году. Родители опасаются, что их детей будет просто некому учить. Особо заметна проблема с учителями иностранных языков:

- Единственный у нас дополнительный предмет за деньги — это английский язык. Потому что это невозможно. Дети просидели весь год в коридорах, - рассказывает мать пяти учеников гимназии Наталья Майстришина.

- Поставили китайский. За год дети умеют считать до 10. Знают — собака, кошка, папа, мама. Всё. На следующий год учитель китайского уволился. Пришёл у нас французский язык. За год у нас то же самое, - добавила родительница школьника Светлана Мещан.

Сами же ученики жалуются на «плавающее» расписание и отсутствие кабинетов для учебы. Детям приходится «ловить» ответственного за учебный процесс, чтобы уточнить, где все-таки урок.

В администрации же парируют – учителя в большинстве своем предпенсионного возраста. Она уходят на лето, чтобы получить перерасчет пенсий, после чего возвращаются. В департаменте образования пообещали провести проверку, запросить документы и встретиться, как с родителями, так и с руководством гимназии. Открытые же вакансии постараются заполнить.