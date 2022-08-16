В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 531 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

16 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 531 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 372 903 случая заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 159 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 952 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса никто не умер. В общей сложности от болезни скончались 10 926 человек. Госпитализировано 107 человек.