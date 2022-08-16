Девушка из Красноярска участвует в конкурсе Miss Maxim

Фото: www.maximonline.ru

Красноярка Татьяна Кортусова участвует в конкурсе MISS MAXIM. На 16 августа девушка занимает 35 место из 40.

Победительница конкурса, помимо титула Miss Maxim-2022, появится на сентябрьской обложке журнала. Сейчас в рейтинге 40 анкет девушек. Среди них и 29-летняя Татьяна Кортусова из Красноярска. Пока она занимает 34 место, но голосование длится до конца сентября, так что у сибирячки есть все шансы поправить турнирное положение.

В конце сентября лучших пригласят на фотосессию в Москву, а 27 октября будет объявлена победительница. Пока в первой тройке находятся Ангелина Мурашова, Алена Шатская и Марина Монахова.