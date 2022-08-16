В Красноярске пропал нуждающийся в медпомощи 13-летний мальчик Фото: Мария ЛЕНЦ

15 августа в Красноярске пропал 13-летний Николай П., мальчик ушел из реабилитационного центра «Росток». Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

По сообщению волонтеров, мальчик мог направиться в Дивногорск. Он нуждается в медицинской помощи. Рост мальчика 169 см, у него темные короткие волосы и худощавое телосложение.

Николай был одет в серую кофту с капюшоном и логотипом «Puma», а также в зеленые камуфляжные штаны. С собой он взял синий рюкзак. Фото и дополнительная информация по ссылке.