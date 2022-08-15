В Хакасии отправили в отставку второго министра

Фото: соцсети Владимира Чебодаева

Глава Хакасии Валентин Коновалов отправил в отставку министра труда и социальной защиты республики Владимира Чебодаева. Коновалов остался недоволен работой чиновника и назвал ее неудовлетворительной. На своем посту Чебодаев пробыл чуть больше года.

«Недоработки в деятельности министерства и недостижение по одному из показателей региональной программы, а также зафиксированный факт несоблюдения требований к служебному поведению гражданского служащего и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных служебным контрактом», – перечислил «Коммерсант» промахи Чебодаева, озвученные в правительстве.

Отметим, что с начала августа это уже вторая отставка министра в правительстве Хакасии. 4 августа были уволены замглавы республики Ольга Пономарева и министр образования и науки Лариса Гимазутина. Гимазутину отправили в отставку примерно по той же формулировке, что и Чебодаева.