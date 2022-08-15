Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 августа 2022 9:29

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 461 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 15 августа 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 461 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 461 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

15 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 461 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 372 372 случая заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 135 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 793 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 926 человек. Госпитализировано 59 человек.