В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 461 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

15 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 461 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 372 372 случая заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 135 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 793 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 926 человек. Госпитализировано 59 человек.