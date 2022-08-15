На юге Красноярского края в природном парке «Ергаки» выпал снег. Фото: «База отдыха «Ергаки»

На юге Красноярского края в природном парке «Ергаки» выпал снег. В паблике «База отдыха «Ергаки» даже появилась фотография, где на деревянном тротуаре, окруженном зеленью, еще остался осадок. Случилось это накануне в воскресенье, 14 августа.

Впрочем, многих подписчиков это не удивило. Лето нынче холодное, то пасмурно – то хмуро. А там – высокогорье, тайга, Саяны – там еще холоднее. Так что эка невидаль – снег в середине августа. Выпал и тут же растаял. Если уж рассуждать о снег, на популярных туристических маршрутах и возле озер снег лежит в конце мая – начале июня.

Добавим, что снега в Саянах должно быть много – ведь именно он питает Енисей. Минувшая зима была скупа на осадки. В результате мы имеем обмелевшую реку, настолько, что обнажилось дно Красноярского водохранилища. Так что природа должна предстоящей зимой исправить это досадное недоразумение.