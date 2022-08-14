В Красноярском крае из-за неосторожности при курении заживо сгорел мужчина
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
ЧП в Красноярском крае. 13 августа поздней ночью в городе Уяр произошел пожар, который унес жизнь человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Загорелся двухквартирный дом, в огне погиб 44-летний мужчина. Он не сумел самостоятельно покинуть жилище.
— Пожар был ликвидирован на площади в восемь квадратных метров. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, — сообщили в ведомстве.
О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.