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Происшествия14 августа 2022 7:20

В Красноярском крае из-за неосторожности при курении заживо сгорел мужчина

Он погиб в собственном доме, который также был уничтожен огнем
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
В Красноярском крае из-за неосторожности при курении заживо сгорел мужчина

В Красноярском крае из-за неосторожности при курении заживо сгорел мужчина

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

ЧП в Красноярском крае. 13 августа поздней ночью в городе Уяр произошел пожар, который унес жизнь человека. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Загорелся двухквартирный дом, в огне погиб 44-летний мужчина. Он не сумел самостоятельно покинуть жилище.

— Пожар был ликвидирован на площади в восемь квадратных метров. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета, — сообщили в ведомстве.

О возбуждении уголовного дела пока не сообщается.