В Красноярске задержали курьеров телефонных мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников. Об этом сообщает МВД по краю.

10 августа 89-летней красноярке позвонила женщина, которая представилась ее дочерью. Она рассказала, что стала виновницей ДТП и пострадала сама. Затем трубку взял «адвокат», который обещал «решить вопрос» с лечением и полицией. Он попросил передать через «лейтенанта» вещи для дочери в больницу и деньги – 100 тысяч рублей.

К ней действительно приехали – молодые парень и девушка. Но женщина передала им только вещи. «Адвокат» позвонил еще раз и со второй попытки убедил женщину передать деньги. Но домой вернулась дочь женщины. Выслушав мать она вызвала полицию. На место приехали росгвардейцы, которые и встретили вернувшихся курьеров.

Ими оказались 21-летняя девушка и 23-летний юноша. Они рассказали, что в городе недавно, им пришло предложение «поработать», на которое те согласились. Схема проста: нужно было ездить по адресам и забирать деньги у людей, после чего переводить их на счета. Оказалось, что задержанные приезжали к двум людям, но забрать деньги не удалось. В их отношении заведено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».