В лесу под Красноярском нашли тело заблудившегося 72-летнего мужчины. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В окрестностях поселка Малый Кускун, что под Красноярском, обнаружили тело пропавшего 72-летнего мужчины. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Мужчина пропал еще 10 июля. Он ушел в лес в районе СНТ «Кускун», предположительно, за грибами и ягодами. Домой он не вернулся.

Пенсионера искали больше месяца. За это время единственной зацепкой было – найденное ведро мужчины. Но 12 августа всякая надежда на благоприятный исход поисков исчезла – было обнаружено тело мужчины.