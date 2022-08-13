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Общество13 августа 2022 3:43

В лесу под Красноярском нашли тело заблудившегося 72-летнего мужчины

Пожилого человека искали больше месяца
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В лесу под Красноярском нашли тело заблудившегося 72-летнего мужчины. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В лесу под Красноярском нашли тело заблудившегося 72-летнего мужчины. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В окрестностях поселка Малый Кускун, что под Красноярском, обнаружили тело пропавшего 72-летнего мужчины. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Мужчина пропал еще 10 июля. Он ушел в лес в районе СНТ «Кускун», предположительно, за грибами и ягодами. Домой он не вернулся.

Пенсионера искали больше месяца. За это время единственной зацепкой было – найденное ведро мужчины. Но 12 августа всякая надежда на благоприятный исход поисков исчезла – было обнаружено тело мужчины.