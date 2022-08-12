В Железногорске водитель такси спасла свою пассажирку от телефонных мошенников. Фото: полиция Железногорска

В Железногорске женщина-водитель такси спасла пассажирку от телефонных мошенников. Дело было 27 июля, днем. Наталья Максюта приехала на вызов, из подъезда вышла обеспокоенная пожилая женщина с телефоном возле уха и разговаривала. Вдруг спохватилась, что забыла паспорт и попросила таксистку еще немного подождать, пока она сбегает домой за документом.

Наталья Максюта прислушалась и сделала верные выводы: клиентка общается с телефонными мошенниками. Та подтвердила: да, ей позвонили якобы из банка, сказали, что кто-то покушается на ее деньги. «Вот они и покушаются» - сказала Наталья и предложила перезвонить на телефон горячей линии банка (он указан на банковской карте). Пожилая женщина прислушалась к совету. Таким образом она и деньги свои сохранила, и мошенников умыла.

Об этом Наталья рассказала правоохранителям. Руководство полиции Железногорска решило поблагодарить ее за неравнодушие, помощь в пресечении тяжкого преступления против собственности и за активную гражданскую позицию. Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Андрей Лоренц лично вручил Наталье благодарственное письмо.