В Красноярске недалеко от отеля «Хилтон» перевернулся автомобиль. Стоп-кадр видео

В Красноярске на улице Взлетной, 30, недалеко от отеля «Хилтон», перевернулся автомобиль «Рено». Произошло это сегодня, 12 августа, около 13:30 часов. Видео появилось в телеграм-канале «ЧП Красноярск», из него можно видеть, как все произошло. Иномарка двигалась по прямой, тогда как от отеля на дорогу выехала «Тойота», причем явно собиралась пересечь полосу и повернуть налево. «Рено» столкнулся я «японцем» и перевернулся.

Предварительно известно, что за рулем «Рено» находилась 35-летняя женщина. Пострадала ли она и как сильно, пока неизвестно, были ли с нею кто-то еще в салоне – за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.