Житель Красноярска за 24 минуты успел 8 раз обокрасть незнакомца Фото: Мария ЛЕНЦ

Следить за своей банковской картой нужно внимательно, особенно если она подключена к бесконтактному и безпинкодовому способу оплаты до 1 тысячи рублей. В этом еще раз убедился житель Кировского района. История, которую «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Некоторое время назад мужчина получил сообщение на телефон, что с него карты списаны деньги. Сумма небольшая (повторяем, до 1 тысячи рублей). Он поначалу подумал, что это делает его супруга. Но буквально через минуту прилетело второе сообщение, потом еще и еще. И так за 24 минуты – 8 раз. Общая сумма – почти 4300 рублей. И тут мужчина решил позвонить жене и узнать, а что она делает в магазине в другом конце города (в сообщении о списании средств указывается торговая точка, где произошла транзакция).

А жена отвечает: «Это не я». Тут до мужчины дошло, что нужно срочно заблокировать карту – что он и сделал. А затем отправился в полицию писать заявление. Вскоре 38-летнего подозреваемого нашли. Он признался, что нашел возле дома карту и решил ею воспользоваться. Теперь ему грозит за кражу до 6 лет лишения свободы. Дело, кстати, уже передали в суд.