Судебный пристав в Тыве уговорил семейную пару не разводиться ради детей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тыве семья с детьми воссоединилась после визита к судебному приставу. Изначально сотруднице ФССП поступил на руки исполнительный лист о взыскании алиментов с мужчины. Тогда пристав вызвала в отдел и алиментщика, и его бывшую супругу, которая хотела получить деньги.

Пристав устроила экс-супругам «очную ставку» в кабинете, и побеседовала с обоими членами семейства. Она призвала их подумать о психологическом состоянии детей после развода и взвесить все «за» и «против».

Спустя два месяца история получила неожиданное продолжение. Женщина вновь пришла в отдел ФССП, но на этот раз чтобы предъявить новое свидетельство о браке. Беседа, похоже, возымела действие – супруги вновь воссоединились и лист о взыскании алиментов был отозван.