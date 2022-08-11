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Происшествия11 августа 2022 12:14

В Красноярском крае пропал частный вертолет

Он летел по маршруту на севере края
Никита ЖЕГЛОВ
Вертолет перестал выходить на связь во время полета по маршруту Норильск – Путоранский заповедник

Вертолет перестал выходить на связь во время полета по маршруту Норильск – Путоранский заповедник

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Красноярском крае пропал частный вертолет Robinson R44. Он перестал выходить на связь во время полета по маршруту Норильск – Путоранский заповедник. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Отметим, что в 2016 году в Красноярском крае уже случалось ЧП с вертолетом Robinson. Тогда R44 совершил аварийную посадку в Ермаковском районе. Вертолет завалился на бок, но никто из находившихся в нем серьезно не пострадал.