В Красноярске УФАС требует закрыть муниципальный прокат на Татышеве Фото: Мария ЛЕНЦ

УФАС потребовало закрыть на острове Татышев в Красноярске муниципальные пункты проката. В мэрии с позицией антимонопольщиков не согласны.

Главная претензия УФАС к мэрии заключается в том, что для частников проводится аукцион, в то время, как муниципальным прокатчикам места достаются даром. При этом в «Татышев-парке», как сообщают в администрации, семь из девяти пунктов являются частными.

Антимонопольная служба потребовала от парка до 1 октября убрать «организацию досуга граждан». В администрации считают данную претензию необоснованной, так как «Татышев парк» был придуман как раз для организации такого досуга. Мэрия подала иск в арбитражный суд, чтобы оспорить требование.

Отметим, что прокат велосипедов у частников стоит 300 рублей, в то время, как у муниципалитета – 250 рублей.