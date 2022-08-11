В Красноярске будут судить директора стройфирмы за хищение более 47 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет директор строительной фирмы, обвиняемый в хищении более 47 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Во время подготовки в Универсиаде между Управлением капитального строительства, Региональным фондом капремонта и директором строительной организации заключили договор по ремонту фасадов домов в центре города. На счет фирмы перечислили 102 миллиона рублей, но после проведения экспертиз оказалось стоимость работ по факту и по документам отличается.

Выяснилось, что 35-летний руководитель фирмы похитил более 47 миллионов рублей. Для отвода глаз мужчина совершил финансовые операции с 15 млн рублей, маскируя их под переводы субподрядчикам.

Но это оказался не единственный эпизод в деле застройщика. Еще в 2015 году мужчина заключил в Красноярским хореографическим колледжем контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Духовного училища XIX века». Стоимость работ вышла в 7 млн рублей, но так как у подрядчика условий для выполнения контракта не было, он перечислил субподрядчику деньги, но не все, оставив себе 2,7 млн рублей.

В итоге на мужчину завели уголовное дело, материалы которого переданы в суд.