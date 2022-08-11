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Общество11 августа 2022 6:05

В Красноярске на День физкультурника выступит певец Ваня Дмитриенко

Исполнитель уже прибыл в город
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на День физкультурника выступит певец Ваня Дмитриенко

В Красноярске на День физкультурника выступит певец Ваня Дмитриенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 августа известный поп-исполнитель Ваня Дмитриенко выступит с концертом в родном для себя Красноярске. Об этом молодой человек сообщил в соцсетях.

Ваня Дмитриенко выступит на Дне физкультурника в 16:00 часов. К сожалению, послушать песни известного красноярца получится не у всех. Концерт запланирован для представителей физкультуры и спорта, прибывшим на праздник.

Церемонию открытия Дня физкультурника проведет двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова.