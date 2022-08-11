В Красноярске на День физкультурника выступит певец Ваня Дмитриенко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
11 августа известный поп-исполнитель Ваня Дмитриенко выступит с концертом в родном для себя Красноярске. Об этом молодой человек сообщил в соцсетях.
Ваня Дмитриенко выступит на Дне физкультурника в 16:00 часов. К сожалению, послушать песни известного красноярца получится не у всех. Концерт запланирован для представителей физкультуры и спорта, прибывшим на праздник.
Церемонию открытия Дня физкультурника проведет двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова.