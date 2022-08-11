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Политика11 августа 2022 2:34

В Назарове простились с погибшим участником спецоперации Николаем Кресовым

У мужчины остались родители, семья и дети
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Назарове простились с погибшим участником спецоперации Николаем Кресовым. Фото: zapad24.ru

В Назарове простились с погибшим участником спецоперации Николаем Кресовым. Фото: zapad24.ru

10 августа в городе Назарово Красноярского края простились с погибшим участником спецоперации на Украине Николаем Кресовым. Об этом сообщает «Запад24».

Как сообщают журналисты на церемонию прощания пришли десятки человек, в том числе глава города Владимир Саар. Панихида проходила в Городском Дворце культуры.

Известно, что погибший до участия в СВО работал в службе безопасности банка и проживал в Красноярске. У Николая Кресова остались родители, жена и дети.