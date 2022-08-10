Тепленькая пошла прямо с потолка: в Красноярске из-за порыва трубы затопило весь подъезд

На Калинина в Красноярске из-за порыва трубы затопило весь подъезд. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железнодорожном районе Красноярска из-за порыва трубы затопило подъезд девятиэтажки. Все случилось днем, 10 августа, в доме на улице Калинина, 2В, когда подключили горячую воду, пожаловались «КП – Красноярск» возмущенные жильцы:

- Воды не было десять дней – плановое отключение. И вот ее возвращают! Открыли задвижки, и… На чердаке – как раз над первым подъездом – лопается труба. Раз! И вода хлынула в подъезд.

Тепленькая пошла прямо с потолка в квартиры, минуя трубы, горько иронизируют жильцы. Это произошло в 12 часов, водопад хлестал примерно три часа, несмотря на то, что приехала «аварийка», все отключила.

- Какой результат? – поделилась с «КП – Красноярск» одна из женщин, живущих в подъезде. – Квартира затоплена по щиколотку, и не только у меня. Над и под нами – тоже. Собираем воду тазами, ковшами и тряпками. Свет включать боимся, все же промочило – вдруг коротнет?

В чем причина коммунального ЧП? Все просто, утверждают жильцы. Много лет за дом «отвечала» управляющая компания, на чьем счету не один судебный иск.

- Все это привело в разрухе, - продолжают люди. – Так что мы проголосовали за переход в другую УК, и с 1 августа у дома другой «хозяин». Понятно, что за порыв спросим с прежнего. Будем подавать коллективную жалобу, требовать возмещения ущерба. Из-за гнивших годами труб нас топило три часа!