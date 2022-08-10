В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: МЧС Красноярского края

В Шушенском районе Красноярского края ввели режим ЧС в лесах. Как сообщили в краевой службе спасения, решение было принято из-за высокого класса пожарной опасности в районе и неблагоприятной погоды. Постановление 10 августа подписал глава района.

Отметим, что особый противопожарный режим в большей части районов края отменили еще в июне. В то же время запреты были введены в арктической зоне, где установилась сухая погода.

Режим ЧС в лесах также был отменен в начале июня – тогда он продержался порядка месяца, после того как его ввели во время массовых майских пожаров. Тогда ураган привел к появлению крупных возгораний и обрывам линий ЛЭП, что в свою очередь также спровоцировало пожары.