В Красноярском крае многодетные родители могут получить пособия на школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

В крае существует такая мера социальной поддержки населения, как пособие на школьника. Его могут получить многодетные семьи и семьи, где оба родителя – инвалиды. В случае, если семья неполная, то один родитель с ограниченными возможностями здоровья, совместно проживающий с ребенком.

Обратиться за пособием можно раз в год. Размер зависит от территории. Например, на юге края и в краевом центре это будет 2 467 рублей на каждого школьника. В Лесосибирске и Енисейске - 3 036 рублей, на Таймыре и в Норильске – 3 415 рублей.

В регионе на этот день подали заявки на выплату пособия родители более 30,5 тысяч учеников. Им выплачено около 80 миллионов рублей. В минсоцполитики края рассказали, что подать заявку можно через портал Госуслуг. Либо обратиться в МФЦ или в отдел соцзащиты по месту жительства.